بالصور.. تدريب العاملين بجامعة سوهاج على مبادئ الحماية المدنية وخطط الإخلاء

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، جانب من فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارتي الأمن الجامعي والتنظيم والإدارة بالجامعة، بالاشتراك مع إدارة الحماية بالمحافظة، بعنوان "مبادئ الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء".

وقال "عزيز" إن التدريب يستهدف العاملين بالإدارة المركزية ومختلف الكليات، ويستمر على مدار 3 أسابيع في الفترة من 13 حتى 31 من شهر ديسمبر الجاري بقاعة تنمية القدرات بمجمع المدرجات بالحرم الجامعي القديم.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن الدورة هدفها تدريب العاملين على مبادئ الحماية المدنية وتعريفهم بأنواع الحرائق والإطفاء، وإعداد خطط الإخلاء، وكيفية استخدام أجهزة إطفاء الحرائق المختلفة.

وأشار "عزيز" إلى أن الدورة التي يشارك فيها 75 من العاملين بالجامعة، تناولت التعريف بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق.

وشهد التدريب حضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين الجامعة المساعد، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وأماني أحمد مدير عام التنظيم والإدارة، ومحمد نصر مدير عام الموارد البشرية ولفيف من العاملين بالجامعة.