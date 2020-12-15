أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى -
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار -
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة -
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن -
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صقيع ورياح.. سقوط أمطار على مدن وقرى كفرالشيخ- صور

Print
صقيع ورياح.. سقوط أمطار على مدن وقرى كفرالشيخ- صور صقيع ورياح.. سقوط أمطار على مدن وقرى كفرالشيخ- صور

مصراوي Masrawy

12:14 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السئ، وتساقطت الأمطار بغزارة، مصحوبة بموجة صقيع.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، في جميع أنحاء المحافظة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

وكانت محافظة كفرالشيخ، قررت تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، ولمدة يوم واحد فقط، بالمراكز والمدن الساحلية شمال المحافظة، "بلطيم، والبرلس، ومطوبس"، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد المصرية، بتوقع سقوط أمطار غزيرة، خلال 24 ساعة، في تلك المناطق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية