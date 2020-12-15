صقيع ورياح.. سقوط أمطار على مدن وقرى كفرالشيخ- صور

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السئ، وتساقطت الأمطار بغزارة، مصحوبة بموجة صقيع.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، في جميع أنحاء المحافظة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

وكانت محافظة كفرالشيخ، قررت تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، ولمدة يوم واحد فقط، بالمراكز والمدن الساحلية شمال المحافظة، "بلطيم، والبرلس، ومطوبس"، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد المصرية، بتوقع سقوط أمطار غزيرة، خلال 24 ساعة، في تلك المناطق.