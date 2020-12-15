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رحلة مكتب المكافحة لضبط 35 سائقا يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات

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رحلة مكتب المكافحة لضبط 35 سائقا يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات رحلة مكتب المكافحة لضبط 35 سائقا يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات

مصراوي Masrawy

12:30 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة - القليوبية – الغربية – البحيرة – الإسماعيلية – الفيوم – بنى سويف – قنا – الأقصر – البحر الأحمر ) عن فحص (462) حالة بين السائقين تبين إيجابية (35) حالة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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