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بالصور.. محافظ سوهاج يلتقي خريجي البرنامج الرئاسي

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بالصور.. محافظ سوهاج يلتقي خريجي البرنامج الرئاسي بالصور.. محافظ سوهاج يلتقي خريجي البرنامج الرئاسي

مصراوي Masrawy

12:12 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عددًا من شباب خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات الشباب، مؤكدًا دعم المحافظة للشباب والمبادرات الشبابية، وأنه جرى عقد العديد من اللقاءات مع شباب سوهاج، وتنظيم عدد من الفعاليات.

وأشار "الفقي" إلى أن من بين تلك الفعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، والتي يزور الشباب من خلالها المشروعات التنموية بجميع مراكز سوهاج والتعرف عليها، لافتًا إلى عقد مؤتمر "سوهاج المستقبل" لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

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