أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى -
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار -
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة -
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن -
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وكيل صحة المنوفية: لا صحة لتحويل مستشفيي بركة السبع وتلا إلى عزل كورونا

Print
وكيل صحة المنوفية: لا صحة لتحويل مستشفيي بركة السبع وتلا إلى عزل كورونا وكيل صحة المنوفية: لا صحة لتحويل مستشفيي بركة السبع وتلا إلى عزل كورونا

مصراوي Masrawy

12:06 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما جرى تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تحويل مستشفيي بركة السبع المركزي وتلا العام إلى عزل لحالات كورونا، قائلًا: "غير صحيح، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى الآن".

وأضاف "جودة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مديرية الصحة تتابع المستجدات على مدار الساعة، ويمكن اتخاذ أي قرارات حسب الظروف، لافتًا إلى أن مخزون الأكسجين بجميع المستشفيات جيد ولا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.

وكانت مديرية الصحة قررت قبل أسبوع تحويل جميع العيادات الخارجية من مستشفى السادات المركزي إلى الوحدات الصحية بالمركز، وتخصيص المستشفى بالكامل لعزل حالات كورونا،واستقبال حالات الحوادث والطوارئ فقط، لتخفيف الضغط عن المستشفى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية