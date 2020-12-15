وكيل صحة المنوفية: لا صحة لتحويل مستشفيي بركة السبع وتلا إلى عزل كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما جرى تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تحويل مستشفيي بركة السبع المركزي وتلا العام إلى عزل لحالات كورونا، قائلًا: "غير صحيح، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى الآن".

وأضاف "جودة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مديرية الصحة تتابع المستجدات على مدار الساعة، ويمكن اتخاذ أي قرارات حسب الظروف، لافتًا إلى أن مخزون الأكسجين بجميع المستشفيات جيد ولا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.

وكانت مديرية الصحة قررت قبل أسبوع تحويل جميع العيادات الخارجية من مستشفى السادات المركزي إلى الوحدات الصحية بالمركز، وتخصيص المستشفى بالكامل لعزل حالات كورونا،واستقبال حالات الحوادث والطوارئ فقط، لتخفيف الضغط عن المستشفى.