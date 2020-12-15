16 يناير.. انطلاق امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية "عام ومهني"، والتي تنطلق السبت 16 يناير القادم، وتنتهي الخميس 4 فبراير.

وقالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ يوم السبت 16 يناير المقبل وتنتهىي الخميس 21 من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 23 يناير وتنتهى الأربعاء 27 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 16 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء 26 يناير، فيما تجرى امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم الأحد 17 يناير وتنتهي الأربعاء 27 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 30 يناير وتنتهي الخميس 4 فبراير.

في حين تبدأ امتحانات المواد العملية للشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت 2 يناير وتنتهي الخميس 14 من الشهر ذاته، بينما تبدأ امتحانات المواد العملية للتربية الرياضية للشهادة الإعدادية لمدارس التربية الرياضية يوم السبت 23 يناير وتنتهي الأربعاء 27 يناير.