بزعم استثمارها.. ضبط صاحب معرض سيارات استولى على أموال مواطنين في الاسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها في الإسكندرية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين ،مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية و 5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب معرض لتجارة السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة السيارات من خلال معرض السيارات الخاص به ، وحصوله من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.