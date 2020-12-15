"آلي وخرطوش".. الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف دائرة مركز شرطة أبنوب.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (12) قطعة سلاح ناري (7 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش) بحوزة 7 متهمين ، وكذا تنفيذ عدد (3) أحكام قضائية "جنايات" ، وضبط (2) متهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام

(أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة) بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص داخل قطعة أرض ملكه "تحت الإنشاء" كائنة بدائرة القسم.

. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته سلاح ناري (بندقية آلية) ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.