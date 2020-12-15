أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى -
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار -
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة -
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن -
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انفجار 5 عبوات في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

Print
انفجار 5 عبوات في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية انفجار 5 عبوات في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية
إحداها كانت مزروعة بجانب محل لبيع المشروبات الكحولية

انفجار 5 عبوات في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، داخل أحياء سكنية.

وقال بيان للخلية: مديرية مكافحة المتفجرات، تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة- شارع الأطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها كانت موضوعة بجانب محل لبيع المشروبات الكحولية؛ مما أدى إلى حدوث أضرار مادية فقط.

وأضاف البيان وفق " اليوم": انفجرت عبوة ناسفة أخرى محلية الصنع في منطقة الدورة شارع 60 أمام محل بيع المشروبات الكحولية، وخلّفت أضرارًا مادية.

وكشف أن عبوة لاصقة أخرى انفجرت في منطقة حي العدل، أسفل عجلة مدنية نوع "مكسما" تعود لمواطن يعمل موظفًا بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية.

وتابع البيان أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة العامرية بجانب محل لبيع المشروبات الكحولية، أدت إلى أضرار مادية أيضًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وروسيا تناقشان سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات

السعودية وروسيا تناقشان سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار

وزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا استراتيجية وستزداد عمقا خلال المرحلة القادمة

وزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا استراتيجية وستزداد عمقا خلال المرحلة القادمة

السعودية وروسيا تتفقان على 10 نقاط للتعاون بمختلف المجالات

السعودية وروسيا تتفقان على 10 نقاط للتعاون بمختلف المجالات

شبكة عيون الإخبارية