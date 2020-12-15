تصل لـ 12 ألف جنيه.. الجيزة تعلن وظائف في شركات اتصالات

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل للشباب الخريجين في مجال الكول سنتر بقسم الدعم الفني في كبرى شركات الاتصالات والإنترنت داخل مصر.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن ذلك جاء ضمن فرص العمل التي يتيحها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

ودعت الوزارة، الراغبين في التقدم، التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في: 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك يوم الأحد 20 ديسمبر الحالي، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا.

وبحسب الإعلان جاءت التفاصيل على النحو التالي:

الشروط المطلوبة في المتقدمين:

ـ أن يكون المتقدم حصل على شهادة المؤهل العالي "جميع الكليات والمعاهد العليا"

ـ السن يبدأ من 21 عامًا بحد أقصى.

ـ عدم قبول الطلاب والمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

ـ أن يكون المتقدم لبقًا في الكلام، وعلى دراية بمخارج الحروف بطريقة صحيحة أثناء التحدث مع العملاء مع الجدية في العمل.

إحضار ما يثبت موقفًا واضحًا من التجنيد "بالنسبة للشباب".

بيانات خاصة بالوظيفة:

- عدد ساعات العمل 9 ساعات، ويوجد ساعة راحة "بريك" داخل ساعات العمل.

- 5 أيام عمل في الأسبوع، علمًا بأنّ ساعات العمل في الشهر الأول متغيرة مع إمكانية تثبيتها في الشهر الثاني من العمل.

- العمل متاح للشباب والبنات.

- مرتبات أكونت اللغة العربية: 3 آلاف جنيه، شرط ألا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن مقبول.

- مرتبات أكونت اللغة الإنجليزية: 4 آلاف جنيه، شرط ألا يقل مستوى اللغة عن ممتاز.

- مرتبات أكونت اللغات: تبدأ من 5300 جنيه بحد أقصى 12 ألف جنيه، على أن يكون مستوى اللغة C1.

أماكن العمل المتاحة

الوظائف متاحة في الأماكن الآتية: الدقي والمعادي والمهندسين والعباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر.