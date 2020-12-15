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ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب علي راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا في الإسماعيلية

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ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب علي راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا في الإسماعيلية ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب علي راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

12:08 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا في الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا ، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وتمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية ، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه ، وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية - مجموعة من الإقرارات بأسماء أشخاص تفيد استلامهم شهادات نهائية – ملفات شخصية خاصة بالدارسين - كمية من النماذج لمقررات وامتحانات للدارسين بالأكاديمية – لوحة إعلانية وكمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية ) ، وكذا (2 هاتف محمول) بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الملفات وصور المستندات المضبوطة ومحادثات تؤكد نشاط الأكاديمية – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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