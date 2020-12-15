بعد 7 جرائم.. كاميرات المراقبة تُسقط عصابة سرقة المساكن في الشروق

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وارتكاب 7 حوادث في مدينة الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق يفيد بتلقيه بلاغا من "عبد المجيد .م" 57 سنة، موظف، ومقيم دائرة القسم باكتشافة كسر باب الشقة محل سكنة وسرقة "شاشة l c d"، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "الأمير .س" 23 سنة، ومقيم سوهاج، سبق اتهامة في 4 قضايا سرقة مسكن، و"خليفة .م" 24 سنة، ومقيم سوهاج، مطلوب التنفيذ علية بقضية سرقة، و"محمود .ش.م" 24 سنة، مقيم سوهاج، والسابق اتهامة في قضية سرقة مسكن.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص بسرقة المساكن واسطة عتلة حديدية لكسر باب الشقق.

وأضافوا بقيامهم بارتكاب 6 حوادث سرقة سابقة بذات الأسلوب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.