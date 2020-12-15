ضبط أدوية وعقاقير مهربة وممنوع تداولها داخل صيدليتين بمصر الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض على صاحبى صيدليتين لترويج الأدوية والعقاقير المهربة والممنوع تداولها بمصر الجديدة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعي قيام مديري صيدليتين كائنتين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المنشطة وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدليتين وأمكن ضبطهما وعثر بداخل الصيدليتين على كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد.

بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للصيدليتين وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والاتجار فيها للمواطنين والشباب النشء لتحقيق أرباح لصالح مالكي الصيدليتين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.