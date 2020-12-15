أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى -
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار -
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة -
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن -
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط أدوية وعقاقير مهربة وممنوع تداولها داخل صيدليتين بمصر الجديدة

Print
ضبط أدوية وعقاقير مهربة وممنوع تداولها داخل صيدليتين بمصر الجديدة ضبط أدوية وعقاقير مهربة وممنوع تداولها داخل صيدليتين بمصر الجديدة

مصراوي Masrawy

11:59 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض على صاحبى صيدليتين لترويج الأدوية والعقاقير المهربة والممنوع تداولها بمصر الجديدة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعي قيام مديري صيدليتين كائنتين بدائرة قسم شرطة الجديدة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المنشطة وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدليتين وأمكن ضبطهما وعثر بداخل الصيدليتين على كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد.

بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للصيدليتين وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والاتجار فيها للمواطنين والشباب النشء لتحقيق أرباح لصالح مالكي الصيدليتين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية