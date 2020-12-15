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صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:54 صباحاً
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:50 صباحاً
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:50 صباحاً
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:50 صباحاً
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مصرع 11 شخصا في بشكيريا وسط روسيا جراء حريق في مأوى للعجزة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:19 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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