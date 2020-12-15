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صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:54 صباحاً
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:50 صباحاً
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:50 صباحاً
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:50 صباحاً
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
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اليمن: كورونا في ساحة الحرب
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:12 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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