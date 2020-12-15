مطار القاهرة: سفر ووصول 190 رحلة لنقل 20 ألف راكب.. اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، وصول 95 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 10 آلاف راكبًا ، كما يغادر المطار 95 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 10 آلاف راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 20 ألف راكب علي متن 190 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.