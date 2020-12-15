أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة - الحلقة كاملة - معاناة فريدة ذات الخمسين عاما مع التحول الجنسى -
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار -
نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة -
متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن -
وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لضبط سارقي التيار والمتلاعبين.. تكثيف حملات الضبطية القضائية بشركات الكهرباء

Print
لضبط سارقي التيار والمتلاعبين.. تكثيف حملات الضبطية القضائية بشركات الكهرباء لضبط سارقي التيار والمتلاعبين.. تكثيف حملات الضبطية القضائية بشركات الكهرباء

مصراوي Masrawy

11:29 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزه متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك مخالفات يتبعها بعض المواطنين متمثلة في التلاعب بعدادات الكهرباء المختلفة سواء قديمة أو إلكترونية أو مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وضع آليات واستراتيجية جديدة لتكثيف حملات التفتيش وتفعيل الضبطية القضائية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق أي شركة توزيع في حصولها على حقها من قبل أي مواطن يقوم بسرقة التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وأضاف "حمزه"، لمصراوي، أن معدلات سرقة التيار تمثل عبئا على شركات التوزيع التي تعدت لأكثر من ٢.٤ مليار جنيه على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى دعى مجلس الوزراء لإعادة فتح توصيل وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات بعد توقفها لفترة مما سيساهم في خفض معدلات السرقات.

وشدد على أن اللوائح الخاصة بغرامات سرقات التيار واضحة وأي مخالفة لشروط التعاقد سيتم تعريض صاحبها للمسائلة القانونية والضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف وفسخ التعاقد معه.

وأكد أن الحملات التي يقوم بها الحاصلين على الضبطية القضائية أو شرطة الكهرباء لا تركز فقط على الذين لا يمتلكون عداد كهرباء بل تشمل كذلك الحائزين على عدادات ولا يقومون بدفع فواتير بشكل منتظم.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية