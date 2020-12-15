لضبط سارقي التيار والمتلاعبين.. تكثيف حملات الضبطية القضائية بشركات الكهرباء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزه متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك مخالفات يتبعها بعض المواطنين متمثلة في التلاعب بعدادات الكهرباء المختلفة سواء قديمة أو إلكترونية أو مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وضع آليات واستراتيجية جديدة لتكثيف حملات التفتيش وتفعيل الضبطية القضائية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق أي شركة توزيع في حصولها على حقها من قبل أي مواطن يقوم بسرقة التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وأضاف "حمزه"، لمصراوي، أن معدلات سرقة التيار تمثل عبئا على شركات التوزيع التي تعدت لأكثر من ٢.٤ مليار جنيه على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى دعى مجلس الوزراء لإعادة فتح توصيل وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات بعد توقفها لفترة مما سيساهم في خفض معدلات السرقات.

وشدد على أن اللوائح الخاصة بغرامات سرقات التيار واضحة وأي مخالفة لشروط التعاقد سيتم تعريض صاحبها للمسائلة القانونية والضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف وفسخ التعاقد معه.

وأكد أن الحملات التي يقوم بها الحاصلين على الضبطية القضائية أو شرطة الكهرباء لا تركز فقط على الذين لا يمتلكون عداد كهرباء بل تشمل كذلك الحائزين على عدادات ولا يقومون بدفع فواتير بشكل منتظم.​