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مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا لمناقشة تطور نظم المعلومات الجغرافية

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مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا لمناقشة تطور نظم المعلومات الجغرافية مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا لمناقشة تطور نظم المعلومات الجغرافية

مصراوي Masrawy

12:02 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

تستعد مكتبة الإسكندرية؛ لتنظيم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية في نسخته السادسة، غدًا الأربعاء، تحت عنوان "تطور نظم المعلومات الجغرافية والاتجاهات المستقبلية".

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يسلط الضوء على نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، ويتضمن حلقة نقاش يتحدث فيها عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في ، إلى جانب عروض تطبيقية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية.

ومن المقرر أن يسبق أعمال المؤتمر ورش عمل عن بعُد عبر الإنترنت للمهتمين والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية، كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وتحكيم الأعمال وقصص النجاح المشاركة في المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين بها.

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