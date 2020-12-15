غافله صديقه.. حل لغز سرقة سيارة "الشيبسي" بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، غموض سرقة سيارة محملة بـ"الشيبسي" من أسفل منزل سائق بطوخ، وتبين أن صديقة غافله واستولى على السيارة بمساعدة آخر، لمروره بضائقة مالية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغ من "ا.س.ع" 29 عامًا، سائق بشركة شيبسي، ومقيم دائرة المركز، باكتشافه سرقة السيارة قيادته من أسفل مسكنه، وبمناقشة المبلغ اتهم "ا.ع.ج" 25 عامًا، مندوب مبيعات بذات الشركة، ومقيم الدير، و"ا.س.ا" 26 عامًا، سائق زميل الأول بارتكاب الواقعة.

باستئذان النيابة وعمل كمين، تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط المتهمين، واعترفا أنه نظرًا لمرور الأول "مندوب المبيعات" بضائقة مالية، قرر الاستيلاء على السيارة بحمولتها.

ولتسهيل ارتكاب الواقعة طلب من المبلغ السيارة بحجة قضاء بعض المتطلبات الخاصة له، وصنع مفتاح لها واتفق مع الثانى بالتقابل فجرًا أمام مسكن المبلغ وقاد الثاني السيارة، وسرقها بحمولتها.

وأضاف بأنهما تصرفا في جزء من حمولة السيارة بالبيع لبعض محلات البقالة بالقاهرة، والجزء الباقي من الحمولة باعها لأحد محلات البقالة المتعامل مع الشركة، دون علمه بكونها من متحصلات سرقة، وعقب ذلك توجها لإخفاء السيارة بأحد الطرق الزراعية المتاخمة لقرية ميت كنانة دائرة المركز، وأنفقا المبالغ المالية المتحصل عليها من بيع الحمولة.