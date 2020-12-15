بالصور.. كسح مياه الأمطار بنفق المندرة في الإسكندرية- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش، لضمان استمرار حركة المرور.

وتابع نافع أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار من نفق المندرة، المؤدي لمناطق المعمورة وأبو قير وطوسون، موجهًا باستمرار تواجد فرق الطوارئ والبدلات على مدار الساعة.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.