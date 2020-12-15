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لا تأكلوه.. شاهد نتائج مميزة لعمليات مكافحة "أسراب الجراد" بالطائف

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باقي 15%.. حماية المحاصيل الزراعية هدف رئيسي ودعوة تتجدد للإبلاغ

لا تأكلوه.. شاهد نتائج مميزة لعمليات مكافحة

حققت عمليات مكافحة الجراد الصحراوي التي نفّذتها الفِرَق المتخصصة ممثلةً في "قسم الصحة النباتية" التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، نتائج ممتازة في القضاء على مجموعات كبيرة من الجراد؛ وذلك في حي الرميدة شمال محافظة الطائف.

وتابعت الفِرَق السرب خلال اليومين الماضيين؛ حيث تقوم بالاستكشاف صباحًا والمكافحة مساءً؛ فيما لا تزال الفِرَق تلاحق ١٥٪ مما تبقى من سرب الجراد، وستتمكن الفِرَق -بمشيئة الله- من القضاء عليه بالكامل لحماية الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.

وكانت "سبق" قد تابعت خلال اليومين الماضيين، جهود فِرَق استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي؛ ممثلة في قسم الصحة النباتية، في القضاء على 40% من سرب كبير من الجراد، بعد وصوله غرب الطائف "الوسام".

حيث تابعت فِرَق المكافحة عمليات الملاحقة لباقي السرب الذي وصل مركز الهدا، صباح أمس الاثنين، ونفذت الفِرَق أعمال الاستكشاف؛ حيث غيّر السرب اتجاهه إلى شمال المحافظة "حي رحاب"، ونجحت الفِرَق في متابعة تحركه حتى تمت مكافحته.

هذا ويجدد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، الدعوة في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد، بسرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص: (0530233560)، كما حذر المكتب من تناول الجراد؛ لما يشكله من ضرر على صحة الإنسان جراء المبيدات.

لا تأكلوه.. شاهد نتائج مميزة لعمليات مكافحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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