أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة -
سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جنوب أملج وشمال ينبع.. أمطار صباحية وتنبيه متقدم وتحذير لـ"المدني"

Print
جنوب أملج وشمال ينبع.. أمطار صباحية وتنبيه متقدم وتحذير لـ"المدني" جنوب أملج وشمال ينبع.. أمطار صباحية وتنبيه متقدم وتحذير لـ"المدني"
مطالبات باتباع التدابير والتعليمات بعد تنبيه باستمرار الحالة حتى الرابعة

جنوب أملج وشمال ينبع.. أمطار صباحية وتنبيه متقدم وتحذير لـ

طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، المواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وشهدت مراكز شمال محافظة ينبع وجنوب محافظة أملج، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها بعض الشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيدٍ من الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدما يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت بتساقط البَرَد وسيول على محافظة ينبع، موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

شبكة عيون الإخبارية