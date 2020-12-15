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هل تريد أن تكون سفيراً للجودة؟ "المواصفات" تدعوك إلى هذا البرنامج

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عضوية خاصة وأولوية في حضور المؤتمرات وتمكين داخل القطاعات

هل تريد أن تكون سفيراً للجودة؟

أطلقت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، البرنامج الوطني لسفراء الجودة.

وقالت "الهيئة": "سعياً إلى تحقيق مبادرات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للجودة، وتهيئة الكوادر البشرية لنشر وتعزيز ثقافة الجودة؛ تم إطلاق البرنامج الوطني لسفراء الجودة".

ودعت الهيئة المهتمين إلى الانضمام قائلة: "إذا كنت تريد أن تصبح سفيراً للجودة، وتسهم معنا في نشر ثقافة الجودة.. يسعدنا انضمامك".

وأضافت: "المزايا المقدمة لسفراء الجودة تشمل بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، أولوية حضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء البرنامج.

وأردفت "المواصفات": تتضمن المزايا كذلك رفع الأداء والمهارات والخبرات في مجال الجودة، إضافة إلى التمكين داخل القطاعات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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