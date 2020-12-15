مرصد الأزهر: تراجع مؤشر العمليات الإرهابية في إفريقيا لشهر نوفمبر 2020

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره الشهري والذي يوضح استمرار تراجع النشاط الإرهابي في القارة الإفريقية مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية؛ والذي سجل هذا الشهر 52 عملية إرهابية، والسبب في ذلك هو تراجع العمليات الإرهابية لحركة "الشباب" الصومالية؛ حيث نفذت الحركة نحو 21 عملية إرهابية في شرق القارة بينهم عملية في كينيا، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 120 شخصًا.

وأشار المرصد في بيان له، الثلاثاء، أن هذا التراجع يرجع إلى العمليات الأمنية الموسعة التي نفذتها القوات الصومالية المدعومة بقوات الأميصوم، ولكن تلك العمليات الأمنية لم تمنع الحركة من تنفيذ تكتيكات أخرى لا تعتمد على المواجهات المباشرة مثل تفجير عبوات ناسفة والسيارات المفخخة ونصب كمائن، مما جعلها الأكثر نشاطًا خلال هذا الشهر.

وأوضح أنه رغم هذا التراجع إلا أن أعداد الضحايا خلال هذا الشهر ارتفع بشكل كبير ليحتل المرتبة الثالثة منذ مطلع العام الجاري؛ حيث شهد هذا الشهر مقتل نحو 400 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين. ويرجع ذلك إلى وحشية جماعة بوكو حرام التي نفذت نحو 15 عملية إرهابية في منطقة نفوذها بينهم 11 عملية في نيجيريا، أسفرت تلك العمليات عن مقتل أكثر 170 شخصًا وإصابة العشرات.

أما منطقة الساحل فقد شهدت 10 عمليات إرهابية حمل بعضها بصمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" والبعض الآخر لجماعة "داعش الصحراء الكبرى" و"أنصار الإسلام"، أسفرت تلك العمليات عن سقوط ما يقرب من 47 شخصًا وإصابة العشرات.

وحذر مرصد الأزهر من تنامي خطر الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية؛ فرغم هذا التراجع النسبي في عدد العمليات إلا أن تلك الجماعات الإرهابية وسعت من نشاطها الإرهابي وغيرت من أساليبها التكتيكية، وهو الأمر الذي ساعد بالتأكيد على زيادة أعداد القتلى في صفوف المدنيين الأبرياء؛ مما يكشف مساعي تلك التنظيمات لإعادة ترتيب صفوفها من جديد، من أجل إقامة خلافتها المزعومة مستغلةً الضعف الأمني لبعض البلدان الإفريقية، إضافة إلى طول الشريط الحدودي بين تلك البلدان وهشاشة القبضة الأمنية عليه.