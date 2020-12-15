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جامعة "المؤسس" تنظم ندوة افتراضية بعنوان دور في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

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جامعة

نظّمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، ندوة ثقافية افتراضية بعنوان "دور المملكة العربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسط مشاركة نخبة من المختصين، وتفاعل طلابي.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الندوة تهدف إلى التعريف بجهود المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وتميزها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي يتحقق معها الاعتدال والوسطية في حماية حقوق الإنسان، وبما يخدم مصلحة الفرد، والمجتمع، والوطن.

وأضاف "القحطاني": عرجت الندوة على دور الجامعة في تعزيز الحقوق والواجبات بين طلابها ومنسوبيها؛ مشيدًا بحرص قيادة الجامعة على تضمين الحقوق والواجبات ضمن خططها الاستراتيجية للجامعة 2030.

من جانبه بيّن الدكتور أحمد بالطو الأستاذ المساعد في حقوق الإنسان بقسم القانون العام، خلال مشاركته في الندوة، أن هذا الاهتمام الكبير بحقوق الإنسان في المملكة، انعكس في النص على أهمية حقوق الإنسان في العديد من الأنظمة السعودية مثل النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء ونظام الإجراءات الجزائية، الذي اشتمل أيضًا على إنشاء العديد من الأجهزة الرقابية التي تراقب وتتأكد من صحة وسلامة تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة، أهمها هيئة حقوق الإنسان وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

جامعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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