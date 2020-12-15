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الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر بايونيك"

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الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر بايونيك" الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر بايونيك"
دراسة إجازة لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح

منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، على ما أفاد به مصدر رسمي.

وأعلن مدير عام المؤسسة نزار مهيدات أن "المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا في الأردن".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن "المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه".

وأشار مهيدات إلى أنه "يجري الآن أيضًا دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات".

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها وقّعت اتفاقًا مع فايزر/بيونتيك؛ للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس"، وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية، تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد الفيروس.

وأشارت كذلك إلى اتصالات مع "استرازينيكا"و"جونسون آند جونسون".

وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح فايزر إلى الأردن بحلول شهر فبراير.

وكان وزير الصحة الأردني "نذير عبيدات" قد صرّح -الشهر الماضي- بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 262 ألفًا و477 إصابة مؤكدة بالفيروس و3407 وفيات.

وفي حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يُجري عملية تقييم للقاح فايزر/بايونتيك الأمريكي- الألماني؛ باشرت دول عدة في مقدّمتها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة والبحرين، تطعيم مواطنيها.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن، مع تسجيل 72 مليون إصابة وفقًا لتقرير أعدته وكالة "فرانس برس"؛ استنادًا إلى مصادر رسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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