أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة -
سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 أشواط لكل منها 2000م.. حائل تُواعد غدًا سباق الفروسية التاسع

Print
الأول لبطل الميادين التمهيدي والثاني "لم تربح" والرابع "مفتوح الدرجات"

5 أشواط لكل منها 2000م.. حائل تُواعد غدًا سباق الفروسية التاسع

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقه التاسع للموسم الحالي 1442هـ على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من خمسة أشواط على مسافة 2000م لكل شوط؛ حيث خصص الشوط الأول لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الثاني خصص للدرجة "لم تربح"؛ بينما خصص الشوط الثالث للدرجات من الأولى حتى الثالثة، أما الشوط الرابع "مفتوح الدرجات"، والشوط الخامس مفتوح مواليد 2017.

يشار إلى أن لجنة البرامج والتسجيل، أعلنت إدراج شوط خامس بدءًا من الحفل التاسع على دعم ميدان فروسية حائل تحت مسمى: شوط بطل الميادين التمهيدي مفتوح مواليد 2017.

5 أشواط لكل منها 2000م.. حائل تُواعد غدًا سباق الفروسية التاسع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

شبكة عيون الإخبارية