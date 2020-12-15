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تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين

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السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين

مصراوي Masrawy

11:24 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق "صحتي".

وأكدت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مأمونية وفاعلية اللقاح، كما أكدت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عاماً; وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل من خضعوا لزراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضين اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40 .

فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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