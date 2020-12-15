السجن 5 سنوات للمتهم بقتل شاب في روض الفرج دفاعًا عن أولاده

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بقتل شاب خلال الدفاع عن أولاده في مشاجرة بمنطقة روض الفرج، بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبوزيد ومصطفى سامي عبد الجواد الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمود عادل أبو الخير وكيل النيابة وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أنه حال عودة المتهم "أحمد . س" لمسكنه استوقفته مشادة نشبت بين شقيقين من أبناء المجني عليه "محمود. س" فتوجه للتفرقة بينهما فنهره أحدهما ويدعى "سيد"، ناهيا إياه عن التدخل واعتدى عليه بالضرب فسارع المتهم لمسكنه، وأحضر سلاحا أبيض "سكين"، وعاد لأبناء المجني عليه وما لبثت أن نشبت مشاجرة بينهم تعدوا خلالها عليه بالضرب وبادلهم الأمر ذاته مستخدما سلاحًا أبيض.

وأضافت التحقيقات أنه في تلك الأثناء تدخل المجني عليه مطالبًا المتهم بالكف عن التعدي على أبنائه فطعنه، فما كان المتهم إلا أن طعنه بذات السكين طعنة واحدة أودت بحياته.