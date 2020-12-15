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بالصور..حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في مدن القناة

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بالصور..حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في مدن القناة بالصور..حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في مدن القناة

مصراوي Masrawy

10:47 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بهدف نشر الوعي بأهمية ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتي أصبحت ضرورة في ظل ارتفاع النمو السكاني، كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن فريق التوعية بقطاع محافظة السويس، نظم حملة توعية لأهالي حي الملاحة، وجرى توزيع إرشادات عن كيفية ترشيد مياه الشرب والتعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي، وترسيخ وتعزيز مفاهيم ترشيد مياه الشرب، وأهمية قطرة المياه لحياتنا، كما نظم فريق التوعية بالشركة في الإسماعيلية عدة ندوات، استهدفت تغيير السلوكيات الخاطئة وكيفية التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن فريق التوعية بقطاع بورسعيد، نفذ ندوات بالمدارس، للتأكيد على ضرورة عدم استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها.

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