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مفيش فايدة.. طلاب أولى ثانوي يتداولون الامتحان التدريبي للعربي والأحياء في اليوم الأول

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مفيش فايدة.. طلاب أولى ثانوي يتداولون الامتحان التدريبي للعربي والأحياء في اليوم الأول مفيش فايدة.. طلاب أولى ثانوي يتداولون الامتحان التدريبي للعربي والأحياء في اليوم الأول

مصراوي Masrawy

10:55 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

نشر طلاب بالصف الأول الثانوي، صورًا لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية والأحياء، التدريبي، على صفحات التواصل الاجتماعي.

ورغم تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الامتحان تجريبي فقط، وليس له علاقة بالنجاح أو الرسوب، إلا أن الطلاب، دشنوا جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الإجابات .

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة، امتحان إلكتروني تدريبيا على التابلت.

ويبدا من الساعة 9 صباحا و حتى الساعة 9 مساءا،

ويؤدي، الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة العربية والأحياء، بنظام اوبن بوك،ويمكن اجراءه في المنزل أو المدرسة.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

وأضاف الوزير، أن حدوث أى مشكلة لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أى وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء، والفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أى عمل جماعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان هذا يوم تدريبي وليس امتحان بالمعنى الدارج وليس به .

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