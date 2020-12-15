القوى العاملة: تحصيل 175 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري "عبدالحميد. ك. ع.أ.ع " وبلغت 42 ألفاً و 397 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 175 ألفا و 947 جنيها مصريًا تقريبًا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأكد الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المكتب تواصل مع شركة الدفة فرع جدة لحل مشكلة المواطن المذكور وديًا، فاستجابت على الفور وأصدرت الشركة شيكا بمستحقات المواطن بمبلغ 42 ألفًا و397 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 175 ألفا و 947 جنيها مصريا تقريبا إصدار تأشيرة خروج.

وقدم المواطن الشكر للمكتب العمالي على مساعدته في الحصول على مستحقاته كاملة.​