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مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الصحة اليابانية" في المنتجات الطبية

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مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الصحة اليابانية" في المنتجات الطبية مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الصحة اليابانية" في المنتجات الطبية
تشمل تقديم الأولوية في ترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة باليابان

مذكرة تعاون بين

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية في مجال المنتجات الطبية.

ومثل "الغذاء والدواء" في التوقيع بمقر "الهيئة" بالرياض، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي؛ فيما مثل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، مدير عام مكتب السلامة الدوائية والصحة البيئية كاماتا مستواكي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المنتجات الطبية، تشمل المستحضرات الصيدلانية، والحيوية، والأجهزة الطبية، ومنتجات الطب التجديدي، والمستحضرات الصحية، ومنتجات التجميل، والمواد الخام المخصصة للاستخدام الدوائي؛ وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتنص مذكرة التعاون على إعطاء الأولوية في تقييم وترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة أو المبتكرة المرخصة والمسوقة في اليابان، كما سيبني مركز التدريب الآسيوي الخاص بالشؤون التنظيمية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية في اليابان القدرات في الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعزيز كفايتها.

كما تعزز التعاون بين الجهتين في المحافل الدولية؛ منها المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH)، والمنتدى الدولي لمنظمي استخدام الأجهزة الطبية (IMDRF)، والبرنامج التعاوني للتفتيش عن المستحضرات الدوائية (PIC/S).

وتشمل المذكرة تقديم المشورة المتخصصة من جانب الخبرات اليابانية في شأن الأمور الفنية المتعلقة بتقييم المستحضرات الصيدلانية والحيوية والمتشابهات الحيوية، وتنظيم استخدام المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.

ويأتي التوقيع تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 23/ 2/ 1441هـ، بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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