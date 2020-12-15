أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة -
سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة": ضبط 638 مخالفة فورية بمنافذ بيع خالفت الإجراءات الاحترازية

Print
"التجارة": ضبط 638 مخالفة فورية بمنافذ بيع خالفت الإجراءات الاحترازية "التجارة": ضبط 638 مخالفة فورية بمنافذ بيع خالفت الإجراءات الاحترازية
5,753 زيارة على الأسواق والمراكز والمحال خلال الفترة 1 إلى 13 ديسمبر

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 5,753 زيارة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة خلال الفترة (1 إلى 13 ديسمبر) لمراقبة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج تلك الجولات إلى ضبط 638 مخالفة فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

هذا وسجلت أعلى المناطق في الزيارات التفتيشية كلاً من المنطقة الشرقية، منطقة الرياض، منطقة القصيم، منطقة مكة المكرّمة، منطقة نجران، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية، منطقة جازان، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة المدينة المنوّرة، منطقة عسير، منطقة الباحة.

هذا وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد على الأعداد المنصوص عليها نظاماً.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

شبكة عيون الإخبارية