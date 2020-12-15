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"الموارد البشرية بالرياض" تنظم مجموعة من الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة

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"الموارد البشرية بالرياض" تنظم مجموعة من الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة "الموارد البشرية بالرياض" تنظم مجموعة من الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة
"الحربي" يوقّع عدة اتفاقيات مع جهات أهلية للتعاون في مجال الخدمات

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا في وحدات الخدمات المساندة، مجموعة من الفعاليات التعريفية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي وبحضور عدد من مسؤولي الفرع ومديري المراكز والدور الإيوائية، وبعض نزلاء المراكز من ذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بحفل خطابي اشتمل على بعض الفقرات الترحيبية، تلاها عرض مرئي عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مراكز التأهيل ووحدات الخدمات المساندة، ثم استمع الحضور إلى نماذج من ذوي الإعاقة وهي تحكي قصص نجاحها وتحديها لظروف الإعاقة.

ووقّع الحربي عددًا من الاتفاقيات على هامش الفعاليات مع بعض الجهات الأهلية للتعاون في مجال تطوير الخدمات الرياضية والعلاجية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي الوزارة.

وفي الختام تجوّل الحضور في المعرض المصاحب، ثم كرّم الدكتور الحربي الجهات المشاركة، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين والمشاركين، ومؤكدًا لهم أن هذه الفعاليات تُعد جزءًا من الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وخارج مراكز الإيواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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