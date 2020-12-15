أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة -
سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأحد المقبل.. "عقارات الدولة" تبدأ في تلقي طلبات التملك إلكترونيًّا

Print
الأحد المقبل.. "عقارات الدولة" تبدأ في تلقي طلبات التملك إلكترونيًّا الأحد المقبل.. "عقارات الدولة" تبدأ في تلقي طلبات التملك إلكترونيًّا
وفق عدة شروط حددتها تعديلات قواعد وآلية النظر في الطلبات

الأحد المقبل..

تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأحد المقبل، في استقبال طلبات تملّك المواطنين للعقارات إلكترونيًّا.

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد نشرت تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.

وكشفت المادة الثالثة من القواعد، عن شروط قبول طلب التملك، وتَضَمّنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442هـ الموافق20- 12- 2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية، وجود أحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ..الهيئة العامة لعقارات الدولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

شبكة عيون الإخبارية