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رئيس الوزراء الكويتي: لن ندخر جهدًا في حل الأزمة الخليجية

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رئيس الوزراء الكويتي: لن ندخر جهدًا في حل الأزمة الخليجية رئيس الوزراء الكويتي: لن ندخر جهدًا في حل الأزمة الخليجية

مصراوي Masrawy

10:52 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الكويت- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت لن تدخر جهدا في حل الأزمة الخليجية، مشددا على سعيها من أجل عودة العلاقات الطبيعية بين دول مجلس التعاون الخليجي في القريب العاجل.

وشدد الشيخ صباح الخالد على إيمان الكويت بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزا، مؤكدا أن الحفاظ عليه، يعد مسئولية جماعية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة الكويتي، بحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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