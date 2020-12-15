"الإياتا": انخفاض أعداد الركاب دوليًا وداخليًا بسبب الموجة الثانية من كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، بيانات شهر أكتوبر الماضي، والمتعلقة بإجمالي الطلب على السفر الجوي، والتي أشارت إلى استمرار معدلات الانخفاض الحادة بسبب الموجة الثانية من كورونا.

وأوضح تقارير "الإياتا"، تراجع إجمالي الطلب بنسبة 70.6% بالمقارنة مع أكتوبر 2019، وانخفاض السعة التشغيلية إلى 59.9% بالمقارنة مع العام الماضي، وتراجع عامل الحمولة ليسجل 60.2%.

جاء ذلك في بيان أصدره "الإياتا"، لتوضيح حجم السفر العالمي وتأثيره علي شركات الطيران والمطارات.

وأضاف البيان أن طلب الركاب على السفر الدولي والداخلي انخفض في أكتوبر بنسبة 87.8٪ مقارنة بشهر الشهر في 2019 ، وانخفضت السعة التشغيلية بنسبة 76.9٪ عن مستويات العام السابق، وانكمش عامل الحمولة إلى 42.9٪.

وأضاف "الإياتا" سجل طلب المسافرين على السفر الداخلي لكل دولة انتعاشاً ضئيلاً، مع انخفاض حركة المرور المحلية في أكتوبر بنسبة 40.8٪ مقارنة بالعام السابق، والذي يعد تحسناً عن الانخفاض السنوي بنسبة 43.0٪ ، وكانت السعة التشغيلية أقل بنسبة 29.7٪ عن مستويات عام 2019 وأنخفض عامل الحمولة بنسبة 13.2 نقطة مئوية إلى 70.4٪.

واشار بيان "الإياتا" إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط شهدت انخفاضًا في حركة المسافرين بنسبة 86.7٪ لشهر أكتوبر، تحسنًا من انخفاض الطلب بنسبة 89.3٪ في سبتمبر ، وانخفضت السعة التشغيلية بنسبة 73.6٪، وانخفض عامل الحمولة إلى 37.0٪.

وشهدت شركات الطيران الإفريقية انخفاضًا على حركة السفر بنسبة 78.6٪ في أكتوبر، والذي يعد تحسناً عن الانخفاض المسجل بنسبة 84.9٪ خلال سبتمبر وهو أفضل أداء بين المناطق.

من جانبه قال ألكساندر دو جونياك رئيس "الإياتا" : تسببت الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا ، واستمرار الحكومات في فرضها الصارم لقوانين الحجر الصحي إلى شهر كارثي آخر، مشيرًا إلى أن وتيرة التعافي في بعض المناطق كانت أسرع من غيرها وبشكل غير متكافئ في بعض الأسواق المحلية، فإن الحالة العامة للسفر الدولي غير واضحة ، ومعظم الأسواق لا تزال في حالة ركود شديد .

وتابع ألكساندر تشير توقعاتنا الاقتصادية الأخيرة إلى أن شركات الطيران ستخسر 118.5 مليار دولار هذا العام، أو 66 دولاراً لكل راكب يتم نقله ، وفي حال عادت الدول بفتح حدودها بحلول منتصف العام المقبل على أقرب تقدير، وأشار إلى أن القطاع سيخسر 38.7 مليار دولار في عام 2021 ، وقال لابد للدول أن تواصل تكثيف جهودها لدعم القطاع، حيث ساهمت 173 مليار دولار قيمة الدعم التي تقدمه الحكومات بالحفاظ على بقاء شركات الطيران نوعاً ما، إلا أنه يتطلب المزيد من الدعم مع امتداد تداعيات الفيروس حتى موسم الصيف المقبل.