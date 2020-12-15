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وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 10:48 صباحاً
سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020
-
الأحد 20 ديسمبر 2020 10:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
يتحدى التنمر بكرة القدم.. يوسف يهزم الإعاقة بطريقته الخاصة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:03 صباحاً
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