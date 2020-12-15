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جدة.. جراحة نادرة تزيل "أم الدم" من شريان طفل في مستشفى الملك عبدالعزيز

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جدة.. جراحة نادرة تزيل "أم الدم" من شريان طفل في مستشفى الملك عبدالعزيز جدة.. جراحة نادرة تزيل "أم الدم" من شريان طفل في مستشفى الملك عبدالعزيز
كان يشكو ألماً وانتفاخاً في البطن مع انقطاع البول واضطراب وظائف الكلى

جدة.. جراحة نادرة تزيل

أسهم فريق طبي متخصّص في جراحة الأوعية الدموية وفريق جراحة العظام وفريق جراحة المسالك في مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، في إنهاء معاناة طفل في الخامسة من العمر، كان يشكو ألماً وانتفاخاً في البطن مع انقطاع البول واضطراب وظائف الكلى وتدهور حالته.

وكان الطفل قد تعرّض لحادث وتم تشخيصه في أحد المستشفيات بوجود كسر في عظم الحوض الأيسر، ونظراً لخطورة العملية فقد تم تحويله لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بمراجعة الملف الطبي للطفل والاطلاع على الأشعة، وإجراء أشعة مقطعية أظهرت وجود تجمع دموي كبير في الحوض مع توسع كبير للمثانة وامتلائها.

ومع إجراء مزيد من الفحوصات تبين وجود "أم دم كاذبة" كبيرة جداً نحوا 10 x 10سم ضاغطة على مخرج المثانة وتمنع الطفل من إخراج البول، وكذلك تضغط على الأمعاء وبدأ ينخفض ضغط الطفل.

وأجريت للطفل الفحوص اللازمة، حيث أظهرت ضرورة إجراء العملية بشكل عاجل، وجرى تحضير الكمية الكافية من الدم وأدخل بشكل عاجل إلى غرفة العمليات، وعند الاستقصاء الجراحي تأكد تشخيص "أم دم" كاذبة مصدرها الشريان الحرقفي الداخلي، ويُعد من المضاعفات النادرة جداً لكسر عظم الحوض، وكانت "أم الدم" منفجرة وفي عملية استغرقت ما يقارب 3 ساعات تمت -بحمد الله- السيطرة عليها وإزالتها وإيقاف النزيف داخل البطن وإصلاح الشريان الحرقفي وإنقاذ حياة الطفل بفضل الله، حيث يتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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