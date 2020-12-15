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22 فبراير.. الحكم على وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق في اتهامه بالنصب عليها

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22 فبراير.. الحكم على وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق في اتهامه بالنصب عليها 22 فبراير.. الحكم على وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق في اتهامه بالنصب عليها

مصراوي Masrawy

10:32 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب -صابر المحلاوي:

قرر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه، لجلسة 22 فبراير؛ للحكم.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضي، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري، اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

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