"ياسمين" تطلب طلاق الشقاق: "جوزي مربوط من يوم الفرح واتجوز بنت خالته"

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مصراوي Masrawy

كتبت- فاطمة عادل:

قالت "ياسمين. س" 28 سنة، أمام محكمة الأسرة في إمبابة، إنها تزوجت منذ 3 أشهر من أحد جيرانها، إلا أنها لاتزال عذراء حتى الآن، مبررة توجهها للمحكمة "قالولي جوزك مربوط واتجوز بنت خالته ودخل عليها عادي".

أضافت ياسمين: تزوجت من "سعيد. خ" 33 سنة، مبلط سيراميك، بعد قصة حب جمعت بيننا استمرت سنوات قبل الزواج، وعندما طالب والدته بالتقدم لخطبتي رفضت لرغبتها في تزويجه من إبنة شقيقتها، لكن بعد إصراره على الزواج وافقت، وبالفعل تمت الخطبة ولم يمر سوى أشهر قليلة وتحدد موعد حفل الزواج وانتقلنا إلى عش الزوجية.

تواصل الزوجة: ليلة الدخلة دخل زوجي في دور برد شديد، وطالبني بالابتعاد عنه، بداعي أنه يرى وجهي "قبيح"، لم أتحدث معه حينها وانتظرت حتى صباح اليوم الثاني واصطحبته إلى المستشفى، وهناك أخبره الطبيب أنه لا يعاني من شئ وطالبه بشرب سوائل كثيرة.

أضافت ياسمين: استمر وضع زوجي دون تغير، وبعد مرور شهر على زواجنا تدخلت أسرته للذهاب به إلى أحد المشايخ لمعالجته، وبعد التردد على أكثر من شيخ أخبروه بأنه مربوط عن الزواج، ونصحه أحدهم بالزواج من أخرى حتى يتم فك عقدته، وهنا رفضت هذه الفكرة ونقلت إقامتي إلى منزل أهلي لكنه تزوج بالفعل.

تواصل الزوجة: "شعرت حينها بأنه اتفاق بينه وبين والدته كي يتزوج من إبنة خالته، والغريب في الأمر أنه لم يحدث معه ما كان يعاني منه طوال فترة زواجنا، وبعد مرور شهرين طالبني زوجي بالرجوع للمنزل لكني رفضت لشعوري بالاتفاق بينه وبين أسرته".

تختتم: طالبت زوجي بالطلاق فرفض، وتظاهر أمامي بالحب الشديد، لكني لا أريد الاستمرار معه وهو متزوج من أخرى، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع قضية طلاق الشقاق للضرر.