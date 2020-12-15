أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يفتتح قاعات جديدة في مديرية بورسعيد -
تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين -
الرئيس المكسيكي يبحث مع بايدن في الهجرة وكوفيد والتجارة -
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر -
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" -
أجهزة 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات -
وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة -
سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته -
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب -
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بعد أن منحه البشير جوازا دبلوماسيا.. السودان يسحب الجنسية من الغنوشي

Print
بعد أن منحه البشير جوازا دبلوماسيا.. السودان يسحب الجنسية من الغنوشي بعد أن منحه البشير جوازا دبلوماسيا.. السودان يسحب الجنسية من الغنوشي

مصراوي Masrawy

10:38 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وكالات:

أكّدت قناة "العربية"، الثلاثاء، أن السودان سحب جوازًا دبلوماسيًا من زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.

ونقلت عن مصادر سودانية، لم تُسمها، إن النظام السابق للرئيس المعزول عمر البشير منح الغنوشي هذا الجواز الدبلوماسي.

وقبل يومين، أفاد موقع إذاعة فرنسا الدولية (آر إف آي)، بأن السلطات السودانية سحبت 3548 جواز سفر منحها نظام البشير لشخصيات مؤثرة، من بينها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

كما أعادت السلطات السودانية فحص نظام الحصول على الجنسية الذي وضعه البشير، والذي تمت الإطاحة به بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية في عام 2019.

وتشكّلت لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الاتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات و15 ألف دولار، وفق إذاعة فرنسا الدولية.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إنه منذ سقوط البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ 30 عاما في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.

وأشارت إلى أن جوازات السفر أُلغيت بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية