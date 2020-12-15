بعد أن منحه البشير جوازا دبلوماسيا.. السودان يسحب الجنسية من الغنوشي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكّدت قناة "العربية"، الثلاثاء، أن السودان سحب جوازًا دبلوماسيًا من زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.

ونقلت عن مصادر سودانية، لم تُسمها، إن النظام السابق للرئيس المعزول عمر البشير منح الغنوشي هذا الجواز الدبلوماسي.

وقبل يومين، أفاد موقع إذاعة فرنسا الدولية (آر إف آي)، بأن السلطات السودانية سحبت 3548 جواز سفر منحها نظام البشير لشخصيات مؤثرة، من بينها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

كما أعادت السلطات السودانية فحص نظام الحصول على الجنسية الذي وضعه البشير، والذي تمت الإطاحة به بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية في عام 2019.

وتشكّلت لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الاتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات و15 ألف دولار، وفق إذاعة فرنسا الدولية.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إنه منذ سقوط البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ 30 عاما في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.

وأشارت إلى أن جوازات السفر أُلغيت بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.