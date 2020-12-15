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هدية تذكارية وطابور عرض.. رئيس الأكاديمية العربية يستقبل نجل الشهيد أحمد منسي- صور

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هدية تذكارية وطابور عرض.. رئيس الأكاديمية العربية يستقبل نجل الشهيد أحمد منسي- صور هدية تذكارية وطابور عرض.. رئيس الأكاديمية العربية يستقبل نجل الشهيد أحمد منسي- صور

مصراوي Masrawy

10:39 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الطفل حمزة نجل الشهيد أحمد صابر منسي، بمكتبه بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية.

كان رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قرر تقديم منحة دراسية لنجل الشهيد أحمد منسي، وهو حاليًا طالب بالمدرسة الدولية بالأكاديمية بمنطقة ميامي.

وحرص عبدالغفار، على اصطحاب الطفل حمزة لحضور طابور عرض طلاب كلية النقل البحري والتكنولوجيا، فيما أهداه هدية تذكارية خلال حضور اجتماع اتحادات طلاب الأكاديمية.

وقال رئيس الأكاديمية العربية إن تقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء يأتي ردًا للجميل وتقديرًا لدورهم الوطني، مؤكدًا أن اسم الشهيد سيظل محفورًا في قلوب ووجدان الملايين.

كان البطل أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، استشهد خلال تصديه لهجوم العناصر الإرهابية في مربع "البرث" بسيناء خلال شهر يوليو من العام 2017.

ومن جانبه أعرب الطفل "حمزة" عن رغبته في استكمال مسيرة والده بالالتحاق بالكلية الحربية، قائلًا:" ده هدفي واختياري".

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