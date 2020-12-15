إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy

السويس– حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إغلاق ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء، أمام العائمات البحرية لشدة الرياح التي تراوحت ما بين 20-25 عقدة شمالية غربية، مصحوبة بارتفاع في الأمواج سجلت ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا.

وأفادت مصادر ملاحية أنه جرى صباح اليوم الثلاثاء إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة تعليمات لمديري الموانئ برفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.

ووجه بالالتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع الانشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.