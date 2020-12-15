بالصور.. الأمطار تغرق كورنيش الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أغرقت الأمطار الغزيرة أجزاء من طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وتحديدًا منطقة المندرة، دون تأثير على حركة المرور والسيارات.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بسيارات وبدالات وفرق طوارئ للمناطق الساخنة وعددها 73 منطقة، بينها نفق المندرة بطريق الكورنيش، لشفط تراكمات مياه الأمطار.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم حتى الآن.

ووفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد، خاصة السواحل الشمالية، خلال الـ72 ساعة المقبلة تقلبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.