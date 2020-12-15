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بعد إبداعها في لوحة "أمير الورد".. خطاب من أمير تبوك يُسعد "القرعاني"

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16 يوماً من العمل حتى أخرجت عملها المميز.. ودعم الفنانين غير مستغرب

بعد إبداعها في لوحة

شكر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني، على اللوحة التي رسمتها لشخصه باستخدام الورد، بشكل إبداعي متميز، وكرّمها بخطاب شكر وتقدير.

من جانبها، عبّرت "القرعاني"، عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الأمير فهد بن سلطان، يحرص دوماً على تشجيع الفنانين والفنانات من أبناء المنطقة، وتحفيزهم ودعمهم لتقديم أفضل ما لديهم من أعمال مميزة ترتقي بفن الرسم، كما شمل دعمه اللامحدود أبناء المنطقة في شتى المجالات.

وكانت "القرعاني"، من منطقة تبوك، قد أبدعت في رسم صورة للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على لوحة من الورد "بورتريه"، بمناسبة التمديد له أميراً لمنطقة تبوك، فيما نشرت "سبق"، خبراً عن اللوحة، بعنوان: شاهد.. فنانة سعودية تبدع في رسم "فهد بن سلطان" على لوحة من الورد، وأطلقت "القرعاني"، على اللوحة اسم "أمير الورد"، مضيفة أنَّ الرسمة استغرقت منها 16 يوماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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