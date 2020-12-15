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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سفينة نقل الوقود في جدة

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سفينة نقل الوقود في جدة الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سفينة نقل الوقود في جدة

مصراوي Masrawy

10:15 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أبوظبي- أ ش أ:

أدانت الإمارات، الثلاثاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالسعودية، من خلال زورق مفخخ.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان- أنها تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدت تضامنها الكامل مع إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

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