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مقتل نائب حاكم كابول بانفجار قنبلة في أفغانستان

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مقتل نائب حاكم كابول بانفجار قنبلة في أفغانستان مقتل نائب حاكم كابول بانفجار قنبلة في أفغانستان

مصراوي Masrawy

10:08 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كابول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل نائب حاكم إقليم كابول جراء انفجار قنبلة كانت مثبتة بمركبته اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنه تم استهداف مركبة محبوب الله محبي في المنطقة الأمنية التاسعة بكابول.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان إن سكرتير نائب الحاكم لقي حتفه أيضا في الحادث، كما أصيب اثنان من الحراس الشخصيين.

وبدأت الفترات الصباحية في كابول في العادة في الأسابيع الأخيرة بأنباء قتل واغتيالات وتفجيرات.

من ناحية أخرى، قُتل شرطي واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران، على أيدي مسلحين في منطقة باجرامي في كابول صباح الثلاثاء، بحسب ما ذكره مسؤولون في الشرطة المحلية.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 06:30 صباحا بالتوقيت المحلي في قرية بوتخاك، حيث تجمع أفراد من الشرطة وأوقدوا نارا بغرض التدفئة، ثم "فتح مسلحون النار عليهم".

إلا أن شرطة كابول قالت من جانبها في بيان لها، إن شرطيا واحدا فقط قتل في الهجوم.

وجاء في البيان أن الحادث قيد التحقيق.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث، إلا أنه سبق أن ذكرت حركة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القتل المستهدف هو إحدى استراتيجياتها الفعالة في قتالها ضد الأفغانية.

وتجري الحكومة الأفغانية ومسلحو طالبان محادثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف إنهاء عقود من الحربK إلا أن الصراع الوحشي في البلاد لا يزال مستمرا.

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