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"ليست إنفلونزا بريئة"..هولندا تفرض إغلاقا عاما جديدا لمواجهة كورونا

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"ليست إنفلونزا بريئة"..هولندا تفرض إغلاقا عاما جديدا لمواجهة كورونا "ليست إنفلونزا بريئة"..هولندا تفرض إغلاقا عاما جديدا لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

10:07 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أمستردام- أ ش أ:

فرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إغلاقا عاما جديدا لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد، مشيرا إلى أن المدارس والمتاحف وصالات الرياضة ستغلق بدءا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء وحتى 19 يناير.

وقال روتي، في خطاب متلفز للأمة، إن:"الحقيقة هي أن هذه ليست إنفلونزا بريئة كما يعتقد بعض الناس، مثل المتظاهرين في الخارج... هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجميع"، وفقا لقناة " اليوم" .

وأضاف روتي: "ندرك كمجلس الوزراء مدى شدة الإجراءات التي نتخذها اليوم خصوصا مع اقتراب عيد الميلاد".

واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية مثل صالونات الحلاقة والمتاحف والمسارح حتى 19 يناير المقبل، وسيتعين على جميع المدارس والجامعات التحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وسيتم إغلاق مراكز الرعاية النهارية للأطفال أمام الجميع باستثناء أطفال العاملين الرئيسيين.

كما حثت الناس على استقبال ضيفين كحد أقصى فوق سن 13 في اليوم، لكنها خففت هذه القاعدة في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، قائلة إنه يمكن لثلاثة أشخاص الزيارة في تلك الأيام الاحتفالية عادة.

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مصراوي Masrawy

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